O Sindicato dos Jogadores (SJPF) emitiu um comunicado neste domingo no qual acusa a SAD do Leixões de promover «uma atitude de divisão e perseguição» a alguns jogadores.

A declaração surge na resposta a uma publicação da SAD do clube matosinhense no Facebook, na qual era referido que os jogadores recusaram uma proposta de pagamento faseado em seis meses dos valores contratualizados, «por influência do SJPF».

«É falso que os jogadores se tenham oposto ou condicionado a negociação com a administração da Leixões SAD, antes do recurso por esta ao lay-off simplificado», começa por dizer a nota publicada pelo sindicato.

«A administração da Leixões SAD promoveu com o grupo de trabalho, e posteriormente com alguns jogadores, uma atitude de divisão e perseguição e, por isso, apesar dos esforços do Sindicato, à semelhança de outros casos, não foi possível chegar a um entendimento», lê-se ainda no mesmo documento.

Outra das queixas do SJPF prende-se com a divulgação dos contratos de trabalho de alguns jogadores na publicação feita pela SAD matosinhense.

«Nada justifica a publicação de recibos de vencimento de jogadores da Leixões SAD, em grosseira violação do dever de confidencialidade resultante do contrato de trabalho desportivo e da proteção dos seus dados pessoais, que a partir deste momento, pela sua gravidade, legitima os visados a agir por todos os meios legais à sua disposição, para exigir a reparação dos danos causados», pode ler-se também.