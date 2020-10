O Feirense associou-se ao mês de prevenção do cancro da mama, vestindo de rosa já a partir do jogo deste sábado, diante do Sp. Covilhã antes das partidas. Todos os jogadores da II Liga vão também envergar braçadeiras rosa em todos os jogos de outubro.

O clube de Santa Maria da Feira anunciou ainda que vai promover várias iniciativas que pretendem consciencializar para a prevenção e diagnóstico precoce deste tipo de cancro.