O presidente do Sporting da Covilhã, José Mendes, voltou atrás e revelou não ter intenção de se candidatar à liderança do clube da II Liga, depois de em junho ter anunciado a recandidatura.



«Não tenho intenção de me candidatar», disse o dirigente, citado pela Lusa, há 17 anos no cargo do clube que há 15 anos consecutivos disputa o segundo escalão do futebol nacional.

As eleições estão previstas para 21 de dezembro e José Mendes censurou os detratores, pelas críticas feitas nas redes sociais e «pelas costas», em vez de o fazerem nas assembleias-gerais.



Apesar de ter garantido que não pretende apresentar-se a sufrágio, o presidente dos serranos frisou que, «enquanto for vivo», o clube não cairá num vazio diretivo, embora tenha desafiado quem o critica a avançar.



«Quem tiver coragem, que se candidate», sublinhou, antes de acrescentar em tom de ironia. «Estou à espera que os imbecis tomem conta do clube», concluiu.