Sporting da Covilhã e Leixões empataram na tarde deste domingo a uma bola no Estádio José Santos Pinto, em jogo da 31.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Rui Gomes deu vantagem à equipa da casa as 37 minutos de jogo e João Oliveira, já na segunda parte, fez o 1-1 final no marcador, ao minuto 51.

Com este resultado, o Leixões acaba a jornada no oitavo lugar, com 45 pontos, os mesmos do sétimo, Penafiel, que já este domingo venceu o Feirense.

Já os “leões da serra” chegam aos 30 pontos e continuam no 15.º lugar, o último que vale a manutenção direta, mas podem cair para o 16.º posto, o de play-off de descida, mediante o desfecho do Trofense-Varzim de segunda-feira (15h30). O Varzim é 16.º com 29 pontos e o Trofense é 17.º, com 28.

Também este domingo, Benfica B e FC Porto B perderam e o Nacional ganhou e houve ainda empate no Mafra-Rio Ave, resultado que confirma a liderança isolada ao Casa Pia ao final da jornada.