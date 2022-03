O Sporting da Covilhã recebeu e venceu este sábado o Mafra, por 2-0, no segundo jogo da 27.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

A equipa comandada por Leonel Pontes construiu o triunfo com dois golos na segunda parte, da autoria do português André Almeida e do colombiano Camilo Triana, respetivamente aos 64 e aos 89 minutos de jogo.

Depois da vitória do último domingo ante o Trofense, também em casa e também por 2-0, o Sporting da Covilhã soma a segunda vitória seguida, sequência que só tinha conseguido no início do campeonato, em agosto de 2021, nas primeiras duas jornadas. Foi apenas a quinta vitória dos leões da serra, que entre a jornada três e a jornadas 25 só tinham vencido por uma ocasião.

Com este resultado, o Sp. Covilhã mantém-se no lugar de play-off de descida, o 16.º, com 26 pontos, mas agora mais perto do 15.º, o Académico de Viseu, que tem 27 pontos e perdeu na sexta-feira com o Rio Ave.

Este sábado, há ainda um Penafiel-Farense (14h00).