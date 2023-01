Sporting da Covilhã e Vilafranquense empataram sem golos na manhã deste domingo (0-0), em jogo da 15.ª jornada da II Liga portuguesa, no Estádio José Santos Pinto.

Com este resultado, o Sporting da Covilhã volta a pontuar, mas leva 14 jogos consecutivos sem qualquer vitória. Só venceu mesmo na primeira jornada, a 7 de agosto de 2022, ante o FC Porto B. Os serranos ocupam o 18.º e último lugar, com sete pontos.

Já o Vilafranquense somou o quarto empate nas últimas cinco jornadas, com uma vitória pelo meio. Está no quarto lugar, com 23 pontos, podendo ainda ser ultrapassado nesta jornada, dado que Estrela (23 pontos) e Benfica B (22), têm menos um jogo realizado.

Este domingo, há ainda um Benfica B-Feirense e um Estrela-Trofense, ambos às 14 horas.