O Sp. Covilhã não vai fazer estágio de pré-época devido à falta de dinheiro, disse à agência Lusa o presidente do clube, José Mendes.

«Não vai haver estágio, porque não há dinheiro. Resta-nos poupar e não gastar aquilo que não temos. A partir de agora, vamos ter de poupar em algumas coisas», sublinhou o dirigente serrano, que disse ter-lhe sido comunicado estar prevista uma redução da verba proveniente dos direitos televisivos, que terá impacto no orçamento.

Os ‘leões da serra’, que estão pela 15.ª temporada consecutiva na II Liga vão assim fazer o estágio em «casa».

José Mendes enfatiza que a equipa está «na serra» e vai trabalhar na cidade, embora se mostre preocupado com o estado do relvado do Estádio Santos Pinto, que nesta altura esperava já ter sido intervencionado pela Câmara Municipal da Covilhã.

O arranque da época do clube que será orientado por Leonel Pontes está marcado para o dia 1 de julho, mas o dirigente diz ainda que o plantel não estará completo no arranque dos trabalhos, «até porque haverá alguns jogadores à experiência».