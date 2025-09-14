Este domingo de II Liga começou com grandes penalidades, expulsões e um golo nos instantes finais. O Sporting B visitou o reduto do Portimonense, com o resultado final a ditar uma vitória (2-1) para a formação leonina.

A equipa da casa abriu o marcador aos 17 minutos de jogo, com Tamble Monteiro a aproveitar uma segunda bola para fazer o primeiro golo da manhã.

O Sporting B teve ainda a oportunidade de empatar a partida antes do intervalo. Os jovens leões beneficiaram de uma grande penalidade, mas Mauro Couto não conseguiu bater Lourenço Rodrigues. O lance ainda foi revisto pelo VAR, por alegada infração do guarda-redes algarvio, mas a defesa foi considerada legal.

As equipas foram, portanto, para os balneários com a equipa da casa a vencer por 1-0. No segundo tempo, Rômulo Júnior viu o segundo amarelo e consequente vermelho, deixando o Sporting B com menos uma unidade.

Aos 77 minutos, Samy cometeu uma falta dentro da grande área, vendo o segundo amarelo e consequente vermelho. Na sequência, Rafael Nel, avançado do Sporting B, restabeleceu o empate através da marca de grande penalidade.

Com ambas as equipas reduzidas a dez unidades, os leões partiram para cima do adversário, conseguindo, efetivamente, operar a reviravolta nos instantes finais da partida. Salvador Blopa apareceu pelo lado direito e atirou ao primeiro poste para fazer o 2-1 (88m).

Com este triunfo, o Sporting sobe provisoriamente à liderança da tabela, com 12 pontos. O ex-líder Vizela, que conta com dez pontos, ainda não jogou nesta jornada. Já o Portimonense mantém-se, para já, em oitavo lugar com sete pontos.



