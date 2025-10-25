O Sporting B recebeu e venceu o Lusitânia de Lourosa, por 4-0, num jogo em que a formação leonina beneficiou da expulsão de dois atletas para ficar mais de 75 minutos a jogar contra nove jogadores.

Depois de o guarda-redes Vítor Hugo e o defesa Josué Sá serem expulsos, aos 17 e 26 minutos, respetivamente, os leões inauguraram o marcador aos 41, pelo avançado Flávio Gonçalves. Antes do intervalo (45+9 minutos) o avançado Rafael Nel dobrou a vantagem e fez com que as equipas regressassem aos balneários com o 2-0 no resultado.

Entre trocas, o Sporting B encerrou a contenda com os golos do médio José Silva e do avançado Gabriel Silva, aos 54 e 64 minutos, respetivamente. Assim, os pupilos de João Gião igualaram a maior goleada desta edição da II Liga.

Os leões assumem assim a liderança isolada da II Liga com 18 pontos, mais três do que o Vizela e quatro de avanço para Torreense e Marítimo.

No encontro da manhã deste sábado, o Leixões deslocou-se até ao reduto da U. Leiria e venceu por 3-1, com golos de Salvador Agra, Bica e Warton (20, 60 e 63 minutos).