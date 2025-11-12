João Gião, do Sporting B, foi eleito o melhor treinador dos meses de setembro e outubro na II Liga.

O técnico de 39 anos repete, assim, a distinção que já tinha arrecadado em agosto. João Gião somou 33,33 por cento dos votos dos treinadores do segundo escalão e bateu a concorrência de Vítor Martins (Torreense) e Fábio Pereira (União de Leiria), que registaram 23,02 e 16,67 por cento, respetivamente.

Os leões somaram três vitórias nos quatro jogos que disputaram neste período, com destaque para as goleadas frente a Leixões e Lusitânia de Lourosa, ambas por 4-0.

De regresso à II Liga, o Sporting B lidera a prova com 22 pontos, mais dois do que Torreense e Marítimo, as equipas que seguem imediatamente atrás.