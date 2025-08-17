O Sporting B recebeu e venceu a União de Leiria por 1-0 ao início da tarde deste domingo, em jogo da segunda jornada da II Liga, à mesma hora que o Torreense venceu na visita ao Farense de forma expressiva (0-3).

Em Alcochete, o único golo do jogo aconteceu em cima do intervalo, por Mauro Couto, que deu vantagem ao Sporting B, assistido por Samuel Justo, após uma jogada em que também esteve Manuel Mendonça.

Na segunda parte, marcada pela expulsão do treinador dos leirienses, Fábio Pereira – aparentemente por protestos – os visitantes tentaram chegar ao empate, mas a equipa treinada por João Gião conseguiu defender o 1-0.

Com este resultado, o Sporting B somou a segunda vitória e passa a ter seis pontos, colando-se no topo da classificação ao Vizela, que também tem seis pontos. As duas equipas podem agora apenas ser igualadas nesta jornada pelo Leixões, que visita o Benfica B (18h00) no fecho da jornada, este domingo. Já a União de Leiria mantém-se com três pontos.

No outro jogo do início do dia, o Torreense venceu o Farense por 3-0, com golos de Elie Ahouonon (5m), João Costinha (51m) e Ismail Seydi (78m), no Estádio de São Luís. A equipa treinada por Vítor Martins soma os primeiros três pontos. O Farense mantém-se com um ponto.

II LIGA: resultados e classificações