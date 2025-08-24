A Oliveirense conquistou este domingo a primeira vitória da II Liga: na receção ao Sporting B, a contar para a terceira jornada, a formação de Oliveira de Azeméis venceu pela margem mínima (1-0), graças a um golo de Bura.

Os jovens leoninos, por sua vez, registraram a primeira derrota na competição, uma vez que venceram os dois primeiros jogos.

Na equipa da casa Ricardo Ribeiro, Simão Martins, Bura e Frederico Namora, Douglas, Diogo Pereira, Sabino e Armando, João Silva, Bruno Silva e Pedro Martelo alinharam no onze inicial.

Já do lado do Sporting B Diego Calai, Rodrigo Dias, Bruno Ramos, João Muniz, David Moreira, Manuel Mendonça, Samuel Justo, Rayan Lucas, Salvador Blopa, Mauro Couto e Rodrigo Ribeiro foram os eleitos.

Foi até a formação de Alvalade que criou as primeiras situações de perigo. Rodrigo Ribeiro, aos 11 minutos, atirou por cima à entrada da área. Dois minutos depois, Salvador Blopa beneficiou de outra grande oportunidade, mas atirou ao lado.

A resposta da Oliveirense surgiu já nos descontos da primeira parte. Numa bola que sobrou dentro de área, Simão Martins tentou aproveitar, mas Calai defendeu para canto.

Na sequência deu-se o golo da vitória. O defesa Bura respondeu ao cruzamento de Bruno Silva e fez o primeiro e único golo da partida (45+2m). As equipas foram, assim, para os balneários com a Oliveirense a vencer por 1-0.

Na segunda metade, o Sporting B teve de correr atrás do prejuízo. Ainda nos 88 minutos podia ter empatado o resultado, mas o remate de Rafael Nel saiu ligeiramente por cima.

Já nos descontos a Oliveirense perdeu a chance de matar o jogo, depois de Gustavão, isolado, permitir a defesa de Calai. O resultado não mais se alterou (1-0) e a Oliveirense registou a primeira vitória na II Liga.

Com este triunfo, a Oliveirense salta para o quarto lugar com cinco pontos conquistados. Já o Sporting mantém-se em segundo, com seis. No entanto, ambas as equipas podem ser ultrapassadas na tabela, uma vez que há clubes que ainda não jogaram nesta jornada.

