Apesar do susto inicial, o Sporting B conseguiu bater o Feirense por 3-2 e agarrar a liderança isolada da II Liga.

Em Alcochete, os leões não tiveram a melhor das entradas no jogo e os visitantes aproveitaram para se adiantarem no marcador, logo aos 14 minutos. Tiago Ribeiro respondeu da melhor forma à assistência de António Leal e colocou a equipa de Santa Maria da Feira em vantagem.

Só que este momento acabou por servir de alerta para os comandados de João Gião, que conseguiram dar a volta ao jogo ainda antes do intervalo. Manuel Mendonça (37 minutos) fez o primeiro do Sporting B e Rafael Nel (45.+5 minutos) confirmou a cambalhota no marcador, através de uma grande penalidade.

Ora, melhor só mesmo o arranque do segundo tempo, com um belo momento de Rodrigo Ribeiro, que aproveitou a passividade na defesa do Feirense e assinou de calcanhar o 2-1 a favor do Sporting. O melhor que o Feirense conseguiu fazer foi gerar algumas dúvidas no resultado, graças ao golo de Leandro Antunes (77 minutos).

Ainda assim, a equipa B dos leões garantiram a terceira vitória consecutiva na II Liga e mantêm os quatro pontos de vantagem para o Torreense no topo da classificação. O Vizela é terceiro, com 16 pontos, menos cinco do que o líder.