O Sporting B consentiu esta sexta-feira a quarta derrota consecutiva, todas por 1-0, desta vez em casa, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, diante do Desportivo de Chaves, em jogo da 26.ª jornada da II Liga.

Depois de ter chegado a comandar a classificação do segundo escalão, a segunda equipa dos leões continua, assim, em queda livre na classificação, caindo agora para o sexto lugar, já a doze pontos do líder Marítimo.

O golo solitário que definiu o resultado final, foi marcado de cabeça, por Tiago Simões, aos 76 minutos, na sequência de um pontapé de canto de Carraça.

O Sporting segue, assim, no sexto lugar, enquanto o Desp. Chaves ultrapassa o Benfica B e sobe ao 9.º lugar, ficando a apenas dois pontos dos leões.

No outro jogo antecipado para esta sexta-feira, Farense e Felgueiras empataram no Estádio São Luís 0-0.

Classificação da II Liga