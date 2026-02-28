Pela segunda jornada consecutiva da II Liga, o Sporting B perdeu. A equipa orientada por João Gião foi batida em casa, na Academia de Alcochete, pelo Leixões, por 1-0.

Ambas as equipas vinham de derrotas, mas em posições bastante diferentes na tabela. Salvador Blopa e Flávio Gonçalves foram titulares pelo Sporting B, com Rafael Nel a entrar na segunda parte. Carlos Fangueiro apostou no ex-leão Rafael Barbosa no onze do Leixões.

Apesar do favoritismo do Sporting, os matosinhenses marcaram primeiro pelo jovem avançado José Bica, de grande penalidade. É o oitavo golo do ex-V. Guimarães na II Liga.

O Leixões ficou reduzido a dez homens, com Amadu Balde a ver dois cartões amarelos em 43 minutos. Na segunda parte, o Sporting B teve dificuldades em chegar à baliza contrária.

O Sporting B é terceiro classificado, com 38 pontos, em 24 jogos. O Leixões é décimo, com 31 pontos somados.