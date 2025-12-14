O Sporting B interrompeu uma série positiva de cinco jogos sem perder com uma derrota caseira ante o Vizela, em duelo da 14.ª jornada da II Liga portuguesa. Um único golo marcado por Miguel Tavares sentenciou o resultado final.

O técnico João Gião lançou Rodrigo Ribeiro no centro do ataque, visto que o avançado não participou na goleada da equipa principal sobre o AVS.

O jogo começou bem para os leões, com posse de bola, mas os ataques rápidos dos visitantes causaram mossa. O extremo Miguel Tavares marcou numa dessas investidas aos 12 minutos, finalizando ao segundo poste de pé esquerdo.

Aos 38 minutos, o jogo ficou ainda mais complicado para o Vizela após a expulsão de Moha por vermelho direto, após este ter encostado a cabeça à face de Rafael Nel, avançado leonino.

Mesmo assim, o Sporting teve dificuldades em criar perigo real à baliza de Gomis e acabou mesmo por perder em casa. A equipa B teve ainda um penálti revertido pelo VAR, já nos descontos, após alegada falta sobre Kauã.

Os leões ficam em segundo, com 29 pontos, já o Vizela é quinto classificado com 23 pontos.

Noutro duelo do início da tarde, o Leixões venceu em casa do Portimonense num jogo com bastantes vermelhos e incidências, num duelo ajuizado por Fábio Veríssimo. Os visitantes venceram com um golo em cima dos noventa minutos (2-1).

Curiosamente, também aqui uma equipa com dez elementos perdeu. João Reis marcou na primeira parte para o Portimonense e no minuto seguinte Figueiredo, do Leixões, foi expulso por acumulação de amarelos. Grolli, do Portimonense, viria a ser expulso na segunda metade.

José Bica empatou o jogo, aos 64m. Na reta final, Paulité marcou o 2-1 da vitória beneficiando de um 'frango' do guarda-redes Sébastien Cibois. Assim, o Portimonense continua a ser último na tabela, enquanto o Leixõs soma 16 pontos, em 12.º lugar.