II Liga: Sporting B travado em Chaves, FC Porto entrega lanterna ao Benfica
Acerto de calendário dita mudanças no topo e no fundo da classificação
O Sporting B, líder da II Liga, não foi além de um nulo na visita ao Desportivo de Chaves, em jogo em atraso da 9.ª jornada, enquanto o FC Porto B, também em acerto de calendário, bateu o Portimonense por 1-0 e entregou a lanterna vermelha ao Benfica B.
Os leões tinham a possibilidade de aumentar a vantagem, no topo da classificação para cinco pontos, mas sem vários jogadores que estiveram ao serviço da equipa principal, no sábado à noite, na Taça de Portugal, frente ao Marinhense, entre os quais Rodrigo Ribeiro, não conseguiram desbloquear o marcador em Chaves.
Com este empate, o Sporting B ganha apenas um ponto no topo da classificação, aumentando a vantagem sobre o Torreense e Marítimo para três pontos.
Entretanto, no Olival, o FC Porto B, reforçado com Tomas Perez e Yann Karamoh, bateu o Portimonense por 1-0, em jogo em atraso da 10.ª ronda, com Leonardo Vonic a marcar o golo solitário logo a abrir a segunda parte.
Com esta vitória, a terceira da equipa de João Brandão, o FC Porto B ultrapassa o Benfica B e deixa o último lugar da II Liga.