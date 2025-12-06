VÍDEO: Sporting B vence e isola-se na liderança à condição
O Sporting B abriu este sábado de II Liga com uma vitória. Na visita ao Felgueiras, os jovens leões venceram (2-0) num jogo em que tiveram três (!) golos anulados.
Na primeira parte não houve golos, mas no segundo tempo o Sporting B teve uma entrada bastante forte. Logo aos 46 minutos, Rodrigo Ribeiro, avançado que tem três jogos pela equipa principal na temporada, abriu as contas do jogo.
Rodrigo Ribeiro continua a faturar 🔥#sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalmeusuper #felgueiras #sporting #bwinlp pic.twitter.com/pcVCx4IRsW— sport tv (@sporttvportugal) December 6, 2025
Pouco tempo depois, Ribeiro bisou na partida (56m), mas o golo foi anulado por mão na bola. Até ao final o Sporting B viu mais dois golos a serem anulados: Manuel Mendonça (70m) e Flávio Gonçalves (78m).
Após três golos anulados, o Sporting lá dilatou a vantagem pelos pés de Lucas Anjos (90+6m). Sem mais golos na partida, o apito final ditou uma vitória para a formação de Alcochete.
Com este resultado (2-0), o Sporting B é líder com 29 pontos. O Marítimo - segundo com 26 pontos - joga esta tarde com o Torreense. O Felgueiras, por sua vez, é 13.º com 13 pontos.
Confira os jogos e a classificação da II Liga.