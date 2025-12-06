O Sporting B abriu este sábado de II Liga com uma vitória. Na visita ao Felgueiras, os jovens leões venceram (2-0) num jogo em que tiveram três (!) golos anulados.

Na primeira parte não houve golos, mas no segundo tempo o Sporting B teve uma entrada bastante forte. Logo aos 46 minutos, Rodrigo Ribeiro, avançado que tem três jogos pela equipa principal na temporada, abriu as contas do jogo.

Pouco tempo depois, Ribeiro bisou na partida (56m), mas o golo foi anulado por mão na bola. Até ao final o Sporting B viu mais dois golos a serem anulados: Manuel Mendonça (70m) e Flávio Gonçalves (78m).

Após três golos anulados, o Sporting lá dilatou a vantagem pelos pés de Lucas Anjos (90+6m). Sem mais golos na partida, o apito final ditou uma vitória para a formação de Alcochete.

Com este resultado (2-0), o Sporting B é líder com 29 pontos. O Marítimo - segundo com 26 pontos - joga esta tarde com o Torreense. O Felgueiras, por sua vez, é 13.º com 13 pontos.

Confira os jogos e a classificação da II Liga.