II Liga: Sporting B vence Paços de Ferreira por 3-0 e é líder à condição
Jovens leões assumem, para já, a liderança da competição, Marítimo vence e cola-se aos lugares cimeiros
O Sporting B assumiu este domingo a liderança, à condição, da II Liga. Os jovens leões bateram o Paços de Ferreira por 3-0 e registaram a terceira vitória em quatro jogos no regresso às competições profissionais.
O marcador foi inaugurado já no final da primeira parte. Flávio Gonçalves desvencilhou-se entre quatro adversários e bateu à entrada da área, a bola ainda desviou num defesa mas foi mesmo parar ao fundo das redes.
As equipas foram, portanto, para balneários com o Sporting B a vencer por 1-0. A formação verde e branca entrou forte no segundo tempo e dilatou a vantagem logo ao minuto 55, pelos pés de Mauro Couto, que aproveitou uma recarga para fazer o golo.
Rodrigo Ribeiro viria a estabelecer o 3-0, aos 74 minutos, novamente através de uma recarga. Sem mais golos no encontro, o Sporting arranca uma vitória convincente e assume a liderança da II Liga à condição.
Os leões podem ainda ser ultrapassados pelo Vizela, que soma sete pontos e joga este domingo com a Oliveirense. Por outro lado, o Paços de Ferreira fica no 15.º posto com dois pontos conquistados.
No outro jogo da manhã, o Marítimo deslocou-se ao reduto do Farense para conquistar três pontos depois de bater a formação de Faro por 2-0. Os «verde-rubros» entraram fortes logo com um golo aos oito minutos de jogo. Ibrahima Guirassy aproveitou uma sobra à entrada da área para fazer o primeiro da partida.
As equipas recolheram aos balneários com a vantagem mínima para os visitantes. Carlos Daniel sentenciou o resultado para lá da hora de jogo (64m) depois de aparecer na área para fazer o 2-0.
Com este triunfo, o Maritimo sobe ao segundo lugar, provisoriamente, com os mesmos nove pontos que o líder, Sporting B. Já o Farense encontra-se no 13.º lugar com quatro pontos.