O Lusitânia de Lourosa recebeu o Sporting B e venceu por 1-0, em jogo a contar para a 25.ª jornada da II Liga.

A equipa da casa queria dar uma resposta face à derrota diante do Farense (2-1) e impôs a terceira derrota consecutiva à formação orientada por João Gião.

O Lusitânia de Lourosa precisou, apenas, de sete minutos para chegar à vantagem no marcador. Arsénio fez o primeiro da partida e chegou, com este tento, ao quinto golo da temporada. O Sporting B não foi capaz de responder e apesar de ter somado sete remates na segunda parte, os leões voltam sofrer novo contratempo.

Com este resultado, o Lusitânia de Lourosa ocupa o sétimo lugar, com 37 pontos, - a dois do play-off - e mantém-se na corrida pela subida à Liga. O Sporting B, por sua vez, é sexto lugar com 38 pontos.