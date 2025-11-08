O Sporting B escorregou, este sábado, em Vizela, casa emprestada do Penafiel. Com um resultado a ditar um empate (1-1), o Penafiel pôs um fim à sequência de três jogos consecutivos a vencer para a formação de Alcochete.

Gonçalo Negrão, defesa de 22 anos, inaugurou o marcador para a equipa da casa no decorrer da primeira parte (34m). A resposta do Sporting B surgiu na segunda parte, como tento certeiro de Rafael Nel (53m).

Com este resultado (1-1), o Sporting regista o primeiro empate na II Liga e poderá perder a liderança da competição. Os leões estão na liderança, para já, com 22 pontos. O Torrense, segundo com 20 pontos, joga este domingo para a 11.ª jornada do segundo escalão.

O Penafiel, por sua vez, volta a surpreender depois de vencer (3-1) em casa do Vizela na última jornada e é nono com 13 pontos.