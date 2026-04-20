O Felgueiras foi a Alcochete bater o Sporting B por 1-0 e deixou o lugar de play-off de despromoção que ocupava no momento em que entrou em campo para defrontar a equipa secundária dos leões.

Landinho, com um remate sensacional de meia-distância, assinou o único golo do jogo, aos 63 minutos.

O Sporting B soma assim a terceira derrota seguida e a sétima nos últimos oito jogos. A equipa de João Gião, que chegou a liderar a II Liga está agora no 7.º lugar (com 41 pontos) e pode ser ultrapassada pelo Benfica, que tem menos um jogo.

O Felgueiras é 13.º classificado com 37 pontos, mais dois do que o Paços de Ferreira, que é 16.º e está em lugar de play-off. A primeira equipa abaixo da zona de despromoção direta é o Portimonense, com 33 pontos, mais seis do que a Oliveirense.