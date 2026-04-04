O Penafiel venceu por 2-1 na visita a Alcochete para defrontar o Sporting B, jogo a contar para a 28.º jornada de Segunda Liga.

O defesa central dos leões, Paulo Cardoso, abriu o marcador no Estádio Aurélio Pereira, com um golo de cabeça que levou o Sporting B a vencer para o intervalo. Porém, o Penafiel entrou na segunda parte decidido a mudar o resultado, chegando ao empate ao minuto 77, por Álvaro Santos. Já para lá do minuto 90, os visitantes beneficiaram de uma grande penalidade, convertida por Reko, dando a vitória ao Penafiel no último lance do jogo.

O Penafiel fugiu assim aos lugares de despromoção da Segunda Liga e salta para o 13.º lugar, com 32 pontos, enquanto o Sporting B escorrega na perseguição aos lugares cimeiros da tabela e é 6.º classificado, com 41.

Farense cada vez mais aflito

Noutro jogo que teve início na manhã deste sábado, o Feirense foi ao Algarve vencer o Farense por 1-0.

Só na segunda parte o marcador mexeu no Estádio São Luís, graças a um golo solitário de João Lima, ao minuto 72, que foi suficiente para valer a vitória pela margem mínima à formação de Santa Maria da Feira.

Com esta vitória, o Feirense subiu cinco posições e está à condição no 7.º lugar da tabela classificativa, com 38 pontos. Já o Farense, com mais uma derrota caseira, mantém-se em zona de despromoção à Liga 3, no penúltimo lugar, com 29 pontos, apenas acima da Oliveirense.