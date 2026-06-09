Tiago Fernandes está muito perto de assumir o comando da equipa B do Sporting, avançou Record e confirmou o Maisfutebol.

O técnico de 44 anos, que recentemente terminou a ligação ao Portimonense, após garantir a permanência na II Liga, vai suceder a João Gião – entretanto oficializado no Nacional da Madeira – e regressar a uma casa que bem conhece. O contrato deverá ser de duas temporadas.

Tiago Fernandes trabalhou nos leões entre 2011/12 e 2018/19, tendo passado por diversos escalões de formação, além de ter orientado a equipa principal em três jogos, precisamente nessa última época. Depois, rumou ao Desportivo de Chaves e representou ainda Estoril, Leixões, Torreense e, por último, o Portimonense.

Recorde-se que, na temporada passada, o Sporting B terminou em 13.º na II Liga.

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