Mafra e UD Oliveirense empataram na manhã deste domingo a duas bolas, em jogo da 12.ª jornada da II Liga. Stevy Okitokandjo foi o protagonista do jogo, ao anular uma desvantagem de dois golos da equipa de Filipe Cândido para evitar a derrota caseira.

Após o nulo ao intervalo, Dionathã deu vantagem à UD Oliveirense aos 58 minutos e Raniel, que entrou aos 61, dobrou a diferença ao minuto 66 com o 0-2 no marcador.

Valeu ao Mafra o avançado holandês Stevy Okitokandjo, que reduziu de penálti aos 74 minutos e bisou para o 2-2 aos 79 minutos.

Com este resultado, o Mafra, vindo da eliminação da Taça da Liga ante o Sporting, põe fim a duas derrotas seguidas na II Liga, mas deixa fugir o Feirense, que partia em igualdade pontual para esta jornada, no terceiro lugar. O Mafra é assim quarto, com 22 pontos.

Já a UD Oliveirense, que finda uma sequência de quatro derrotas, chega aos nove pontos, mas está ainda em zona de descida, no 17.º lugar, com a mesma pontuação do 16.º, o Leixões. É o primeiro ponto de Raúl Oliveira ao comando do emblema de Oliveira de Azeméis.