O apuramento dos dois clubes promovidos à II Liga de futebol pode manter-se com um play-off a oito no Campeonato de Portugal (CP). Apesar de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter dado por concluídas, na quarta-feira, todas as provas não profissionais do futebol sénior em Portugal, a hipótese de manter a dita fase da prova continua em cima da mesa.

Aquando desse anúncio, a FPF referiu que iria informar «com a maior brevidade possível de que forma serão indicados os dois clubes que acedem à II Liga de futebol». Esta, não estando ainda certa, pode passar por uma decisão desportiva em campo nos próximos meses.

Na próxima semana, por videoconferência, os responsáveis das competições da FPF, clubes do CP e associações têm em agenda novas reuniões, das quais podem sair resoluções acerca dos moldes em que vai ser resolvida a promoção.

Caso se concretize esta hipótese, serão os atuais dois primeiros classificados de cada série, da A à D, que vão disputar o play-off. Vizela e Fafe (série A), Arouca e Lusitânia de Lourosa (série B), Praiense e Benfica e Castelo Branco (série C), além de Olhanense e Real (série D).

Após os quatro clubes líderes das séries - Vizela, Arouca, Praiense e Olhanense - já terem tomado um ponto de vista quanto à forma de resolver a subida às ligas profissionais, o Maisfutebol falou com outro dos clubes que pode estar envolvido nesta possibilidade de play-off. O presidente do Lusitânia de Lourosa, Hugo Mendes, diz que há «a convicção que é o que irá acontecer». «Até a FPF passar isto por escrito, nada confirmado. É uma convicção, vamos aguardar. Acredito que vai acontecer. É o que diz o regulamento da competição e a verdade desportiva», defendeu o dirigente do vice-líder da série B.

Na quarta-feira, o Vizela deixou a ideia de que a subida devia ser atribuída aos dois primeiros classificados com mais pontos entre as quatro séries. O Arouca expressou a mesma ideia. E isso beneficiaria ambos, já que o Vizela é o líder com mais pontos (60) e o Arouca o segundo melhor primeiro classificado, com 58 pontos. Já o Praiense defendeu a subida para os quatro atuais líderes de série e o Olhanense a realização de um play-off, a quatro ou oito equipas.

A questão das descidas de divisão está resolvida pela FPF: nenhum clube vai ser despromovido às provas distritais. Não são ainda «atribuídos títulos nem aplicado o regime de subidas e descidas», conforme informou o organismo federativo.

Uma das exceções é a decisão da subida à II Liga, além da definição dos representantes de Portugal na Liga dos Campeões de futebol feminino e de futsal masculino.