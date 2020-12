O treinador adjunto do FC Porto B, Paulinho Santos, foi punido com 15 dias de suspensão pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol após a expulsão no encontro frente ao Estoril.



«Saiu da área técnica em direção ao assistente, dizendo 'És uma vergonha, é um escândalo, é um roubo'», pode ler-se no relatório do CD.



Além da suspensão, o técnico foi multado em 3750 euros.



Lembre-se que o jogo entre canarinhos e a equipa secundária dos dragões ficou marcado por uma grande penalidade assinalada pelo árbitro Carlos Macedo. A decisão do juiz foi bastante contestada pelos portistas, o que levou à expulsão de Paulinho Santos.