O Rio Ave reagiu em comunicado à saída do histórico capitão do clube, Tarantini. Aos 37 anos, o médio acabou o contrato e não foi convidado a renovar. Tarantini manifestara «tristeza» pela saída após 13 anos no clube e lamentou os «37 dias de silêncio» por parte do clube.



De acordo com o emblema de Vila do Conde, esse silêncio explica-se pela «reorganização da estrutura técnica com um novo treinador», enquanto a dispensa do atleta foi uma decisão de Luís Freire, o técnico escolhido:



«Foi-nos transmitido, pelo técnico, que não contava com Tarantini, apresentando o seu projecto e as suas opções.»



O Rio Ave confirma a conversa entre Tarantini e o presidente Silva Campos, acrescentando que o dirigente quis saber se o atleta pretendia continuar a jogar. Ouvindo uma resposta positiva, terá percebido que Tarantini não pretenderia integrar-se na estrutura do futebol, mas noutras funções.



O comunicado do Rio Ave:

«O fim do ciclo do capitão Tarantini, no Rio Ave FC, deixa-nos a todos tristes e saudosos, pela história escrita em comum, pelo valor humano da pessoa e pelo profissional.

O fim da temporada coincidiu com o término do vínculo contratual do jogador, esperando depois a reorganização da estrutura técnica, com um novo treinador, para procedermos à constituição do plantel, assim como da resolução de situações, como eram o caso do papel de Tarantini na equipa.

Tal só aconteceu após o novo treinador entrar em funções, a 29 de Junho.

Foi-nos transmitido, pelo técnico, que não contava com Tarantini, apresentando o seu projecto e as suas opções.

Foi perguntado ao atleta, em conversa pessoal entre presidente e jogador, sete dias depois, se o seu desejo seria continuar ou não a jogar, ao que este respondeu afirmativamente. Caso contrário ser-lhe-ia proposta uma função dentro da estrutura do Clube.

A história fala por si e o nome do Tarantini é incontornavelmente um dos marcos mais profundos da vivência deste Clube.

As conquistas, o exemplo profissional, a postura humana foram e serão sempre um expoente de excelência. Temos orgulho no que foi, e no legado que nos deixa, desde os primeiros dias, então jovem atleta incógnito, até aos dias de hoje, adulto, capitão e figura pública.

O Rio Ave FC tem orgulho também na relação de reciprocidade que teve com Tarantini, o quanto ele nos deu e deixa e o quanto o Rio Ave FC e os seus sócios e adeptos lhe proporcionaram para o seu crescimento desportivo.

Ao capitão Tarantini ficará sempre reservado o nosso eterno e sincero Obrigado.»