O defesa esquerdo Tiago André é a mais recente contratação do Leixões, da II Liga.



A equipa de Matosinhos anunciou, esta quinta-feira, o novo reforço proveniente do Rio Ave. O lateral, de 23 anos, esteve ao serviço dos sub-23 dos vilacondenses na primeira metade da temporada passada e, em janeiro, rumou por empréstimo ao Casa Pia, onde alinhou em oito jogos.



Na apresentação Tiago André surge no Estádio de Mar de bicicleta, numa alusão ao golo que apontou em dezembro de 2018, diante do Belenenses, na Liga Revelação.