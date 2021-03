O Benfica B voltou aos triunfos contra o Arouca (3-1), numa partida da 23.ª ronda da II Liga.



O conjunto de Armando Evangelista chegou a este jogo no Seixal invicto nos últimos cinco jogos, mas não resistiu à entrada forte das águias. A equipa de Veríssimo chegou aos 15 minutos a vencer por 2-0: Tiago Araújo inaugurou o marcador logo aos dois minutos e Vukotic ampliou a vantagem à passagem do quarto de hora.



O primeiro golo do Benfica B:

O melhor que o Arouca conseguiu foi reduzir antes do intervalo por Adílio, a três minutos do intervalo. Os arouquenses ficaram reduzidos a dez elementos na segunda parte por expulsão de Bruno. As águias aproveitaram e ainda marcaram o 3-1 por Duk no período de descontos.



Esta derrota deixa o Arouca a oito pontos do terceiro lugar. Por sua vez, o Benfica B subiu ao sétimo posto da tabela classificativa.



O segundo golo do Benfica B: