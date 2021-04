Benfica B e Penafiel empataram esta segunda-feira a duas bolas, no Seixal, no duelo que encerrou a 30.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Depois do nulo ao intervalo, os encarnados chegaram à vantagem logo a abrir a segunda parte, aos 48 minutos, com um golo de Tiago Gouveia.

Contudo, mais tarde, os penafidelenses precisaram apenas de quatro minutos para dar a volta ao marcador: Ronaldo Tavares assinou o 1-1 aos 68 minutos e, aos 72, foi Pedro Soares a dar a cambalhota no resultado que quase se manteve até final.

Foi já em cima do minuto 90, após um canto, que Luís Lopes, também conhecido por Duk, fez o 2-2 final, evitando a derrota da equipa comandada por Nélson Veríssimo.

Com este resultado, o Benfica isola-se no nono lugar, com 37 pontos. O Penafiel é sétimo, com 39 pontos, os mesmos do Casa Pia, oitavo na tabela.