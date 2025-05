Tondela, Alverca, Vizela.

Primeiro, segundo e terceiro.

61, 60, 59 pontos.

A corrida pela subida à Liga está ao rubro à partida para a última jornada da II Liga, com tudo em aberto. Já é certo que é entre estes três clubes que vai decidir-se quais os dois que sobem e qual vai ao play-off, mas é a 34.ª jornada que vai decidir os dois promovidos, o campeão e quem vai jogar a eliminatória com o 16.º classificado da Liga.

As decisões da promoção estão agendadas para as 20:30 de sexta-feira, com os jogos U. Leiria-Tondela, Marítimo-Vizela e Alverca-Portimonense.

O Tondela é líder, só depende de si para subir e ser campeão, mas por outro lado, em caso de igualdades pontuais, perde nos confrontos diretos para Alverca e Vizela (empatou fora com ambos 1-1 e, em casa, perdeu 1-0 com o Vizela e 2-1 com o Alverca). Já o Alverca, que também só depende de si para subir, tem vantagem também para o Vizela em caso de igualdade pontual (venceu 4-2 em casa e empatou 1-1 em Vizela). Os vizelenses, como já visto, passam o Tondela se tiverem os mesmos pontos, mas perdem para o Alverca. Assim, clube a clube, estas são as contas da subida.

Quem for ao play-off sabe, desde já, quem pode ter no horizonte: Estrela da Amadora, AVS, Farense ou Boavista, que ainda disputam a permanência e o play-off à partida para a última jornada da Liga.

O Tondela sobe à Liga:

- Se ganhar;

- Se empatar e, de Alverca e Vizela, um deles não ganhar;

- Se perder e o Vizela não ganhar;

- Se perder e o Vizela ganhar, precisa que o Alverca perca.

O Alverca sobe à Liga:

- Se ganhar;

- Se empatar e o Tondela perder, independentemente do resultado do Vizela;

- Se empatar e o Tondela pontuar, precisa que o Vizela não ganhe;

- Se perder e o Vizela não ganhar.

O Vizela sobe à Liga:

- Se e só se ganhar e, de Tondela e Alverca, um deles não ganhar.

Já nas contas da parte mais baixa da classificação, a única decisão para a última jornada é apurar quem vai jogar o play-off com o terceiro classificado da fase de subida da Liga 3 e quem vai descer à Liga 3. Esta decisão é entre Paços de Ferreira (16.º com 30 pontos) e UD Oliveirense (17.º com 29 pontos). No sábado, a partir das 14 horas, o Paços de Ferreira visita o Ac. Viseu e a UD Oliveirense joga em Felgueiras.

O Paços, além de partir para a última jornada com mais um ponto, tem vantagem no confronto direto em caso de igualdade pontual (venceu 2-0 em Oliveira de Azeméis e perdeu 1-0 em casa). Assim, estas são as contas para os dois clubes.

O Paços de Ferreira vai ao play-off…

- Se ganhar.

- Se não ganhar e a UD Oliveirense também não ganhar;

A UD Oliveirense vai ao play-off…

- Se e só se ganhar e o Paços não ganhar.

Quem for ao play-off, já sabe que terá pela frente uma destas três equipas: Sporting B, Belenenses ou Varzim.