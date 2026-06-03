Ricardo Costa vai deixar o Feirense e mudar-se para o Tondela, apurou o Maisfutebol.

O interesse dos beirões no treinador de 45 anos não é novo, mas só nesta quarta-feira as duas SAD's chegaram a acordo para a transferência, uma vez que Ricardo Costa tinha mais um ano de contrato com os fogaceiros e uma cláusula de rescisão avaliada em 100 mil euros.

Em 2025/26, o técnico conduziu o Feirense a um tranquilo oitavo lugar na II Liga, mesmo com um dos orçamentos mais baixos do campeonato.

A equipa de Santa Maria da Feira já trabalha na sucessão a Ricardo Costa, que somou 12 vitórias e 10 empates em 35 jogos na época passada, em todas as competições.

O Tondela, recorde-se, não conseguiu evitar a despromoção esta época e vai disputar a II Liga, em 2026/27.