O Tondela consolidou a liderança da II Liga, ao vencer em casa da Oliveirense (3-1), na manhã deste sábado, no jogo que abriu a 27.ª jornada.

Ricardo Alves adiantou os beirões aos 21 minutos, mas Mesaque Djú empatou aos 84. No entanto, a equipa de Luís Pinto garantiu a vitória na reta final, com os golos de Costinha (89m, penálti) e Pedro Maranhão (90+8m)

Assim, o Tondela segue na liderança do segundo escalão, com 51 pontos, mais sete do que Desp. Chaves e Vizela, as outras equipas que compõem o pódio. Já a Oliveirense está em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo lugar, com 21 pontos.