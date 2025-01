O Tondela, em posição de subida, e o Marítimo, em fuga aos últimos lugares, empataram este domingo 0-0, num jogo da 18.ª jornada da II Liga que ficou marcado por uma grande penalidade desperdiçada pela equipa da casa.

A equipa comandada por Luís Pinto teve a melhor ocasião do encontro, mas, aos 59 minutos, Roberto desperdiçou uma grande penalidade, proporcionando a defesa a Gonçalo Tabuaço.

Com este empate, o Tondela caiu para a terceira posição, com 33 pontos, menos um do que o Benfica B, que não entra nas contas da subida, enquanto o Marítimo também desceu, para 15.º lugar, com 20, mas afastou-se do 16.º posto.

