O Tondela deixou escapar uma vitória que chegou a parecer garantida na visita a Alverca, este domingo, ao consentir um golo em tempo de compensação diante de um adversário que já estava reduzido a dez, em jogo em atraso da 16.ª jornada da II Liga. O jogo acabou com um empate 1-1, o mesmo resultado registado na receção do Leixões ao Torreense e da visita do Desportivo de Chaves a Leiria, também da mesma ronda.

No Ribatejo, o Tondela tinha a possibilidade de ficar a apenas um ponto do líder Penafiel e a verdade é que a equipa comandada por Luís Pinto entrou com tudo no jogo e aos 4 minutos já estava a vencer com um golo de Rodrigo Ramos. A equipa da casa reagiu em força, mas até à meia-hora viu dois golos anulados a Anthony Carter.

Já na segunda parte, o Tondela teve uma ocasião soberana para ampliar a vantagem, numa grande penalidade «conquistada» por Maranhão, mas, na marca dos onze metros, Roberto desperdiçou a oportunidade.

Já na ponta final do jogo, o Alverca ficou reduzido a dez, por expulsão de Alysson, mas os ribatejanos ainda chegaram ao empate, aos 90+6 minutos, com uma cabeçada de João Marques. Foi o terceiro jogo consecutivo que o Tondela não conseguiu vencer.

Entretanto, em Matosinhos, Leixões e Torreense também empataram 1-1, com os golos a surgirem apenas na segunda parte. Bolt colocou os visitantes em vantagem aos 49 minutos, mas a equipa da casa empatou, seis minutos depois, por Werton.

Um domingo com mais um empate, neste caso, no palco da final da Taça da Liga, no Dr. Magalhães Pessoa, onde a União de Leiria recebeu o Chaves. A equipa da casa ainda esteve em vantagem, com um golo de Alisson Santos (5m), mas os transmontanos empataram na segunda parte por Ruben Pina (52m).

