O Tondela e o E. Amadora empataram esta segunda-feira 1-1, em jogo da quinta jornada da II Liga, numa partida com pouca história para contar e que ficou resolvida em três minutos.

Marcelo Alves inaugurou o marcador para o Tondela, aos 56 minutos, e Paulinho igualou, aos 59, mantendo a senda de invencibilidade das duas equipas, mas aumentando para quatro os jogos sem triunfos dos beirões.

Depois de cinco minutos frenéticos, o ritmo voltou a acalmar e o jogo, que estava na sua melhor fase, sofreu várias paragens devido a dificuldades físicas em jogadores de ambas as equipas, sem que os sete minutos de desconto tenham alterado o rumo dos acontecimentos.

Com este resultado, as duas equipas continuam a partilhar o sexto lugar, com sete pontos.