O Tondela empatou fora a um golo com o Feirense e caiu da liderança da II Liga duas semana depois de ter assumido essa posição.

Talocha começou por dar vantagem aos beirões aos 22 minutos, mas Steven resgatou um ponto para o conjunto de Santa Maria da Feira.

Com este resultado, o Tondela passa a somar 23 pontos e é ultrapassado no topo pelo Penafiel, que venceu neste sábado e tem agora 24. O Feirense está, à condição, no 11.º posto com 12 pontos.