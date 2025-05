O Tondela regressou este domingo às vitórias, na receção ao Desp. Chaves (2-1), e subiu ao primeiro lugar da II Liga.

A disputar a 32.ª jornada, uma semana antes do decisivo jogo com o Alverca, o Tondela entrou melhor e aos nove minutos fez o primeiro golo da partida através de Miro. O Desp. Chaves empatou ao abrir da segunda parte, com Rúben Pina a concretizar uma grande penalidade.

O golo da vitória surgiu já nos descontos, aos 90+1 minutos, com Moudjatovic a agarrar os três pontos para o Tondela.

Deste modo, depois da derrota com o Vizela (1-0) e o empate com o Portimonense (2-2), o Tondela vence e está em primeiro lugar, com 61 pontos. O Desp. Chaves está em quinto, com 50, e ficou matematicamente fora da luta pela subida.

Apenas Tondela, Vizela, Alverca e Torrense estão em condições de ficar nos três primeiros lugares da II Liga nas duas jornadas que faltam. A equipa de Torres Vedras visita o Penafiel esta segunda-feira e, caso não vença, fica arredada desta luta.

No outro jogo desta tarde, o Marítimo empatou na receção ao Feirense, por 1-1. Petkov marcou pelo Feirense (54m) e Enrique Pena Zauner pelo Marítimo (66m).

A equipa madeirense está em 11.º lugar, com 42 pontos. O Feirense segue em oitavo, com 46.