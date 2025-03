Graças a um golo sofrido aos 90 minutos, o Tondela empatou na receção ao Torreense (2-2) e ficou em risco de perder a liderança da II Liga ainda nesta 24.ª jornada.

O conjunto beirão adiantou-se aos 25 minutos, por intermédio Talocha, mas os visitantes chegaram à igualdade aos 50, de penálti, por Balanta. No entanto, no minuto seguinte, o Tondela passou de novo para a frente com um golo de Miro.

O marcador voltou a mexer aos 90 minutos, depois de um remate colocado de Dany Jean.

Com este resultado, o Tondela continua na liderança da II Liga, agora com os mesmos 42 pontos do Alverca, que este sábado venceu o Mafra (2-0). O Penafiel, que joga domingo em Leiria, está no terceiro posto, com 40 pontos e possibilidade de chegar ao topo.

Já o Torreense tem 36 e está, à condição, no sétimo lugar.