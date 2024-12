A tarde deste sábado ficou marcada por dois empates na 15ª jornada da II Liga que deixam as contas do topo da tabela ainda mais em aberto.

Primeiro, o Tondela deslocou-se ao terreno do Desportivo de Chaves e empatou 2-2 num jogo intenso.

Tiago Manso colocou os beirões na frente aos 34 minutos, mas Bruno Rodrigues empatou para os transmontanos aos 43, pouco antes do intervalo.

Logo no reinício, o Chaves fez a reviravolta, com um golo de Pinho ao minuto 47. No entanto, Miro, aos 65 minutos, garantiu o empate para o Tondela.

Com este resultado, o Tondela continua líder, com 31 pontos, mas pode ver o Penafiel reduzir a diferença de três pontos, caso vença o Torreense no domingo. O Chaves, por seu lado, segue no sexto lugar, com 24 pontos, ainda na luta pelos lugares de subida.

Académico não aproveita

Já no Algarve, no último jogo oficial de 2024 para ambas as equipas, Académico de Viseu e Portimonense empataram 1-1. Gautier Ott, aos 12 minutos, colocou os visitantes na frente, mas um autogolo de João Pinto, aos 68 minutos, restabeleceu a igualdade.

Assim, o Académico de Viseu ocupa, provisoriamente, o quarto lugar com 25 pontos, enquanto o Portimonense termina o ano em 16º, com apenas 14 pontos, permanecendo um lugar acima da linha de água.

