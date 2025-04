Com uma reviravolta épica já na reta final, um cenário que se tem repetido esta temporada, o Tondela venceu por 2-1 na receção ao Feirense, para destacar-se na liderança da II Liga.

Os visitantes até estiveram melhor na primeira parte e abriram o marcador aos seis minutos, com um remate de Leandro Antunes, numa zona do terreno com pouco ângulo para acertar na baliza.

A equipa de Luís Pinto apareceu com outra cara no segundo tempo e empatou aos 84 minutos - e ainda foi a tempo da reviravolta. Rodrigo Ramos fez o 1-1 com um remate em arco e, já em tempo de compensação, deu-se um momento inusitado.

Emmanuel Maviram marcou, os jogadores do Feirense ficaram a reclamar uma mão na bola no início da jogada e o árbitro foi rever o lance no monitor do VAR. Tiago Martins cometeu uma «gafe», ao anunciar ao estádio que o braço do jogador do Tondela estava em «posição natural», o que motivou enormes festejos dos beirões. Contudo, instantes depois, o árbitro corrigiu o que tinha dito e anulou o golo.

No entanto, o Tondela viria a ganhar o jogo. Mesmo ao cair do pano, Petkov deu mão na bola na área fogaceira e Costinha converteu o penálti que deu a quarta vitória consecutiva aos tondelenses.

O Tondela segue no primeiro lugar da II Liga, com 54 pontos, mais sete do que o Vizela e mais oito do que o Alverca, segundo e terceiro, respetivamente, mas ambos ainda não entraram em campo nesta 28.ª jornada.

Já o Feirense, que somou a quarta derrota nas últimas cinco partidas, praticamente hipotecou as hipóteses de subida: é nono classificado, com 39 pontos.