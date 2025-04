O Tondela reforçou hoje a liderança da II Liga, cada vez mais perto de confirmar a subida ao escalão principal, ao vencer no terreno do 'aflito' Paços de Ferreira, por 1-0, em jogo da 29.ª jornada.

A formação viseense, que somou o quinto triunfo consecutivo, foi mais feliz no jogo e passou a somar 57 pontos, mais 10 do que ao atual terceiro Alverca, em zona de play-off de subida, mas que tem menos um jogo, enquanto o Paços, que mantém 30 e até justificava outro desfecho, pode cair para 16.º e o play-off de permanência no final da jornada.

O golo da vitória foi alcançado por Miro, aos 73 minutos, a finalizar um cruzamento de Hélder Tavares, em jogada iniciada no guarda-redes. Belo momento de futebol.

Bernardo Fontes revelou-se decisivo na reta final, ao segurar o triunfo em remates de Lumungo e João Caiado, aos 82 e 90+1 minutos, respetivamente.

Noutro reduto, em Matosinhos, o Leixões empatou a uma bola com o Académico de Viseu.

Os viseenses adiantaram-se no marcador com um golo de Iuri Araújo, aos 16 minutos, e os locais empataram, aos 58, através de Rafael Martins, que entrara na segunda parte para o lugar do médio defensivo Alhassan.

Com este empate, o Leixões mantém-se no 13.º posto da classificação geral, com 32 pontos, e o Académico de Viseu caiu do no para o 10.º, somando agora 41 pontos.