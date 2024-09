O Tondela goleou este domingo o Mafra, por 4-0, em jogo da quinta jornada da II Liga.

A jogar fora, a equipa beirão construiu a vantagem larga com golos de Maranhão (30m), Roberto (67m), Miro (82m) e Nuno Cunha (90+4m).

Na Madeira, não correu bem a estreia de Silas no comando técnico do Marítimo: derrota caseira diante do Alverca, por 2-1.

Fernando Varela, aos dois minutos, e Anthony Carter, aos 18, fizeram os golos da formação lisboeta. Igor Julião reduziu para 2-1 nos descontos.

Com estes resultados, o Tondela está na sétima posição, com sete pontos, enquanto o Mafra é 11.º, com cinco pontos. O Alverca é nono, com seis pontos, e o Marítimo é 13.º, com cinco pontos.