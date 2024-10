O Tondela recebeu e venceu o Leixões, por 2-1, num jogo a contar para a 8.ª jornada da Liga.

Numa primeira parte algo dividida, em termos de oportunidades de golo, foram os visitantes a ter maior eficácia junto da baliza, sendo que aos 26 minutos, Ricardo Valente aproveitou a assistência de Werton, para fazer o 1-0.

Este foi, de resto, o resultado que se manteve até ao intervalo e apesar do domínio em praticamente todo o segundo tempo, o Tondela só conseguiu ser feliz já no período de compensação. Aos 90+7, um lançamento rápido deixou Cícero solto de marcação e dentro da área assistiu Miro para o golo do empate.

Só que a verdadeira explosão de alegria surgiu seis minutos depois (leu bem), quando o árbitro apontou para a marca dos onze metros e aí, Roberto não tremeu e atirou a contar.

Com esta vitória, o Tondela soma agora 16 pontos e cimentou o terceiro lugar da II Liga, com quatro de avanço para o Benfica B, que tem menos um jogo do que os beirões.

Veja aqui o resumo da vitória do Tondela frente ao Leixões: