O Tondela venceu o Leixões esta segunda-feira, por 1-0, no jogo que fechou a 25.ª jornada da II Liga, resultado que permite à equipa beirã acabar esta ronda como líder isolada do campeonato.

No Estádio do Mar, em Matosinhos, o único golo do jogo foi apontado por Costinha, de penálti, aos seis minutos, num remate para a direita do guarda-redes Dani Figueira, que ainda adivinhou o lado, mas não conseguiu a defesa.

O resultado não mais se alterou, num jogo em que o treinador do Leixões, José Mota, foi expulso já perto do final, aos 83 minutos.

Com esta vitória, a equipa treinada por Luís Pinto volta a vencer para a II Liga, fora de casa, quatro meses e meio depois. A última vitória longe do Estádio João Cardoso foi a 26 de outubro, ante o Benfica B. Depois disso, foram seis empates e uma derrota fora.

Na classificação, e também fruto da vitória do Penafiel ante o Alverca (3-2) no sábado, o Tondela é agora líder isolado, com 45 pontos, mais dois do que o Penafiel (2.º com 43) e mais três do que o Alverca (3.º com 42). A corrida à subida está equilibrada, também com Desportivo de Chaves (4.º com 41), Vizela (5.º com 41), Benfica B (6.º com 40, embora não possa subir) e Torreense (7.º com 39) mais próximos do topo, mas sem deixar de mencionar União de Leiria (8.º com 37), Feirense (9.º com 36) e Ac. Viseu (10.º com 34), também próximos. O Leixões é 15.º, com 27 pontos, cinco de vantagem para o FC Porto B, 16.º com 22, em lugar de play-off para não descer.