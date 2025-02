No último jogo da II Liga neste sábado, o Tondela retomou a via das vitórias e levou a melhor sobre o “aflito” Mafra (1-0).

Neste encontro da 22.ª jornada, coube ao defesa Ricardo Alves desatar o nó, aos 58 minutos, de penálti. Na primeira parte, ao quarto minuto, o extremo Xavier desperdiçou um penálti a favor dos anfitriões.

O triunfo do Tondela espelha um encontro no qual os beirões estiveram sempre na mó de cima, com o domínio a acentuar-se na segunda parte.

Este desfecho permite ao Tondela retomar a liderança isolada, com 40 pontos, mais três do que o Penafiel, que este domingo visita o FC Porto B (16.º). No calendário do Tondela segue-se o “Dérbi das Beiras”, em Viseu, na tarde de 23 de fevereiro (15h30).

Quanto ao Mafra, permanece no 17.º e penúltimo lugar, com 17 pontos. Antes da receção ao Vizela (8.º) – na tarde de sábado (14h) – o Mafra permanece a oito pontos de posição segura.