O Tondela foi ao Estádio 25 de Abril vencer o Penafiel por 2-0, em jogo da 12.ª jornada da II Liga, enquanto o Torreense não foi além de um nulo na receção ao Leixões.

O jogo de Penafiel fica marcado pelo golo de Roberto Maximiano que marcou à sua antiga equipa, aso 25 minutos, catapultando o Tondela para uma vitória que viria a ser confirmada, aos 65 minutos, com um infeliz autogolo de Gabriel Barbosa.

Com este triunfo, o terceiro consecutivo, o Tondela sobe até sétimo lugar e, com 19 pontos, fica a apenas um ponto do Torreense que, logo pela manhã, empatou sem golos na receção ao Leixões.

A equipa de Torres Vedras destaca-se agora no quinto lugar, com 20 pontos, enquanto a equipa de Matosinhos segue no 13.º posto, com 13.

