O relvado (falta dele) do Estádio João Cardoso chamou a atenção dos espetadores durante o Tondela-FC Porto B, da II Liga, durante esta segunda-feira. As condições precárias do terreno de jogo dificultaram o desenrolar do jogo e originou bastantes escorregadelas aos jogadores.

Agora, a Liga toma medidas. Em comunicado, a entidade diz ter notificado a SAD do Tondela porque o relvado teve «nota negativa». Acrescenta que o relvado vai ficar interdito a qualquer utilização «até ao próximo jogo oficial na condição de Sociedade Desportiva visitada.»

«Mais informamos que o relvado será alvo de uma vistoria, que terá lugar na próxima terça-feira, dia 20 de agosto», informam os responsáveis. O jogo ficou empatado a duas bolas, com golos de Ceitil e Hélder Tavares, do lado beirão, e Luís Mota e Rui Monteiro, do lado portista.