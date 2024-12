O Tondela recebeu e venceu o Portimonense por 2-0, num jogo a contar para a 14.ª jornada da II Liga.

À procura de manter os dois pontos de vantagem sobre o Penafiel na liderança da prova, a formação beirã teve em Roberto o principal destaque do encontro. O avançado de 32 anos beneficiou de uma grande penalidade aos 22 minutos e não desperdiçou a oportunidade de fazer o 1-0.

Ora, dez minutos depois um cruzamento de Costinha para o coração da área acabou na cabeça do português que finalizou de cabeça para o segundo.

Se na primeira parte o Portimonense não conseguiu chegar com perigo à baliza do Tondela, o segundo tempo trouxe algumas ocasiões de golo mas sem qualquer eficácia.

Ainda assim, o momento da tarde chegou após o apito final, quando Roberto se dirigiu à flash interview da SportTV e acabou por responder às perguntas com o pensamento noutro local.

«Dediquei os golos à minha filha, sendo que a minha esposa está no hospital e tenho de me ir embora porque vai nascer a menina», referiu.

Com este resultado, o Tondela é líder isolado da II Liga com 30 pontos, mais dois do que o Penafiel e mais seis do que o Benfica B.